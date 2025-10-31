Десмонд Фунви: Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколение

Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколение, у представителей многих стран Африки.

Как сообщает Report, об этом президент Международного университета Кесмондс, профессор, врач, психотерапевт, клинический психолог и эксперт в области образования (Камерун) Атанга Десмонд Фунви заявил, выступая на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

По словам Фунви, последствия колониализма по-прежнему ощущаются на африканском континенте, в том числе в Конго, где травмы, полученные предками, передаются потомкам на генетическом и психологическом уровне.

"Опыт, который наши родители получили в результате пыток, насилия, стрессов и унижений, был запечатлен в их памяти и передался следующим поколениям как генетическая особенность. Эти признаки формируют наше поведение и мышление даже сегодня", - отметил эксперт.

По его словам, религиозные и культурные различия, укоренившиеся в обществе, усилили психологические травмы и чувство неполноценности среди потомков жертв колониальной эпохи.

Одним из путей преодоления колониального наследия является переосмысление собственной истории, развитие образования и сохранение культурной памяти, отметил он.

"Мы должны писать о нашей истории, снимать документальные фильмы, передавать знания будущим поколениям. Только так мы сможем понять, кто мы, и восстановить свою идентичность", - добавил психолог.