Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Депутаты ПА ОБСЕ заявили о необходимости активизации усилий по урегулированию затяжных конфликтов в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в декларации, принятой по итогам ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Хельсинки.

В декларации отмечается, что затяжные конфликты на пространстве ОБСЕ должны быть решены мирным путем и на основе переговоров, "воздерживаясь от применения силы или угрозы силой и уважая территориальную целостность и суверенитет участвующих стран в их международно признанных границах в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Хельсинкским заключительным актом".

В документе также отмечается факт агрессии России в отношении Украины, включая аннексию и оккупацию Крыма, что идет вразрез с принципами Хельсинкского заключительного акта, а также выражается глубокая озабоченность нарастанием ядерных угроз вследствие ухудшения отношений между Россией и НАТО, случаями массовой гибели мигрантов в Средиземном море и ряд других вопросов.