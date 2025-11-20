Депутат предложил открыть генконсульства Азербайджана в промышленных регионах Германии

В Милли Меджлисе предложили открыть генконсульства Азербайджана в нескольких федеральных землях Германии.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Он отметил, что данный вопрос заслуживает внимания.

"На содержание 93 дипломатических представительств и консульств Азербайджана планируется выделить 215 млн манатов. Можно рассмотреть возможность учреждения консульств наряду с посольствами в ряде стран. Например, для укрепления прямых экономических связей с регионами и обеспечения более оперативного консульского обслуживания, целесообразно рассмотреть вопрос открытия генеральных консульств в федеральных землях Германии, обладающих мощным промышленным потенциалом", - отметил парламентарий.