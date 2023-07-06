Депутат Национальной Ассамблеи призвал мир поддержать Гвиану в борьбе с колониализмом Франции

Экономически Франция полностью захватила Французскую Гвиану. Не можем сами использовать свои ресурсы.
Как сообщает Report, об этом депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор заявил журналистам.
Депутат отметил, что Французская Гвиана является единственной страной в Латинской Америке, лишенной независимости.
По его словам, колонизация Гвианы Францией началась с убийств и геноцида местного населения.
"Сегодня в результате политики колонизации ситуация очень драматична во всех сферах: экономике, социуме и других. Экономически Франция захватила Гвиану. Мы не можем сами использовать свои ресурсы, и вынуждены изучать только их географию", - заявил Жан-Виктор Кастор.
Он напомнил, что с марта 1946 года Французская Гвиана стала заморским департаментом Франции, однако намерена продолжить борьбу и полностью избавиться от колониализма.
"Мы хотим, чтобы другие страны также поддержали нас", - добавил депутат.