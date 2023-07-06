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Депутат Национальной Ассамблеи призвал мир поддержать Гвиану в борьбе с колониализмом Франции

Депутат Национальной Ассамблеи призвал мир поддержать Гвиану в борьбе с колониализмом Франции Экономически Франция полностью захватила Французскую Гвиану. Не можем сами использовать свои ресурсы.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:11
Депутат Национальной Ассамблеи призвал мир поддержать Гвиану в борьбе с колониализмом Франции

Экономически Франция полностью захватила Французскую Гвиану. Не можем сами использовать свои ресурсы.

Как сообщает Report, об этом депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор заявил журналистам.

Депутат отметил, что Французская Гвиана является единственной страной в Латинской Америке, лишенной независимости.

По его словам, колонизация Гвианы Францией началась с убийств и геноцида местного населения.

"Сегодня в результате политики колонизации ситуация очень драматична во всех сферах: экономике, социуме и других. Экономически Франция захватила Гвиану. Мы не можем сами использовать свои ресурсы, и вынуждены изучать только их географию", - заявил Жан-Виктор Кастор.

Он напомнил, что с марта 1946 года Французская Гвиана стала заморским департаментом Франции, однако намерена продолжить борьбу и полностью избавиться от колониализма.

"Мы хотим, чтобы другие страны также поддержали нас", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Milli Assambleyanın deputatı dünyanı Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizədə Qvianaya dəstək verməyə çağırıb
Версия на английском языке National Assembly member urges world to support Guiana in fight against French colonialism

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