Делегация ПАСЕ начала визит в Азербайджан

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report, целью визита является изучение хода избирательной компании и обстановки перед парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 1 ноября.

В ходе визита 21-22 сентября делегация, возглавляемая депутатом Жорди Хукла, проведет встречи со спикером парламента, лидерами политических групп и партий, представленных в Милли Меджлисе, а также лидерами оппозиционных партий, не представленных в нем. Также запланированы встречи с азербайджанской делегацией ПАСЕ, главой Центральной избирательной комиссии, представителями НПО и СМИ.