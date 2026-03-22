    Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны патриарха Илии II

    Внешняя политика
    22 марта, 2026
    • 11:13
    Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны патриарха Илии II

    Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в состав делегации также входят председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

    В рамках визита делегация выразит грузинскому народу глубокие соболезнования и поддержку от имени азербайджанского народа.

    Напомним, Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен траур.

    Церемония прощания сопровождается шествием от кафедрального собора Святой Троицы до Сионского собора.

    Похороны пройдут сегодня в 15:00 в Сионском кафедральном соборе.

    Сахиба Гафарова Делегация Азербайджана Похороны патриарха
    Azərbaycan nümayəndə heyəti II İliyanın dəfn mərasimində iştirak etmək Tbilisiyə gəlib
    11:27

    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    11:20

    Бакинский аэропорт признан лучшим в Центральной Азии и СНГ

    11:13
    Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны патриарха Илии II

    10:59

    Почти 3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    10:58

    В Азербайджане за сутки изъято более 40 кг наркотиков

    10:44
    Видео

    Установлены личности пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - 2

    10:34

    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 34 разыскиваемых лица

    10:11

    Азербайджанские дзюдоисты выступят в последний день турнира "Большого шлема" в Тбилиси

    09:44

    Лука Модрич провел более 550 матчей в топ-5 лигах Европы

