Давид Апциаури: Визит президента Азербайджана в Грузию имеет важное значение

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию имеет особое значение и подчеркивает традиционный характер братских и дружеских отношений между двумя странами.

Как сообщил корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявил карьерный дипломат с почти 30-летним опытом работы, эксперт в области международных экономических отношений Давид Апциаури.

По его словам, каждая встреча лидеров двух стран важна. "Всегда есть что обсудить. Сегодня, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, особенно актуально рассмотреть вопросы, связанные с ситуацией в регионе и глобальными рисками, и определить, как Азербайджан и Грузия на основе своего взаимодействия могут минимизировать эти риски, что крайне важно для развития в национальном и региональном масштабе", – отметил Апциаури.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан и Грузия являются положительным примером сотрудничества во всех направлениях, особенно в экономическом секторе. "Сегодня геополитический вес обеих стран и формат их двустороннего взаимодействия приобретают новые масштабы, включая участие в глобальных проектах. Развитие Среднего коридора и практическая реализация этого проекта станут одними из ключевых тем визита", – добавил он.

Апциаури отметил, что, несмотря на традиционный и братский характер визита, его значение выходит далеко за рамки только двустороннего диалога.