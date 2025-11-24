Тикеева: Сотрудничество НПО тюркских стран позволяет достигать весомых результатов

Развитие сотрудничества между неправительственными организациями тюркских стран особенно важно, поскольку их объединяют общие ценности, исторические корни и язык.

Как сообщает Report, об этом директор фонда Community Hub (Казахстан) Ассия Тикеева заявила на Форуме солидарности НПО стран – участниц ОТГ.

По ее словам, взаимодействие между неправительственными организациями тюркского мира позволит эффективнее обмениваться опытом и достигать более весомых результатов.

"Уровень развития НПО в Казахстане очень высок. У нас активно работают волонтерские движения и гражданские сообщества, которые реально помогают людям. Мы учим детей добру. Эти организации делают многое для развития инклюзивности. И важно понимать: инклюзивность - это не только пандусы и шрифт Брайля. Это возможность детям с особенностями развития без препятствий интегрироваться в общество", - подчеркнула Тикеева.

Она также выразила благодарность Азербайджану за организацию форума и вклад в расширение взаимодействия между НПО тюркских государств. "Вместе мы можем сделать наши общества более открытыми и инклюзивными. Спасибо Азербайджану за сегодняшний форум. Опыт, который мы получили здесь, в Баку, станет основой для позитивных изменений", - добавила директор Community Hub.