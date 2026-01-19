Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Прага готовит официальный визит премьера Чехии в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 12:25
    Чехия планирует организовать официальный визит премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан.

    Об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек, отвечая на вопрос агентства Report на Аллее шехидов.

    По словам дипломата, в ближайшие дни состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Это будут первые переговоры лидеров после назначения Бабиша на высокий пост в декабре прошлого года.

    "У нас очень хорошие планы. Уже в ближайшие дни, можно сказать - послезавтра, в Давосе состоится встреча президента Ильхама Алиева и Андрея Бабиша. Это будут их первые переговоры, и после этого мы запланируем официальный визит нашего премьер-министра в Азербайджан", - отметил Седлачек.

    Посол также подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику.

    "Для нас вопросы энергосотрудничества с Азербайджаном имеют ключевое значение. Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для наших нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи, энергетика для нас очень важна", - подытожил он.

    Чехия посол Андрей Бабиш Милан Седлачек энергосотрудничество официальный визит
    Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır
    Prague planning official visit of its prime minister to Azerbaijan

