Прага готовит официальный визит премьера Чехии в Азербайджан

Чехия планирует организовать официальный визит премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан.

Об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек, отвечая на вопрос агентства Report на Аллее шехидов.

По словам дипломата, в ближайшие дни состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Это будут первые переговоры лидеров после назначения Бабиша на высокий пост в декабре прошлого года.

"У нас очень хорошие планы. Уже в ближайшие дни, можно сказать - послезавтра, в Давосе состоится встреча президента Ильхама Алиева и Андрея Бабиша. Это будут их первые переговоры, и после этого мы запланируем официальный визит нашего премьер-министра в Азербайджан", - отметил Седлачек.

Посол также подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику.

"Для нас вопросы энергосотрудничества с Азербайджаном имеют ключевое значение. Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для наших нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи, энергетика для нас очень важна", - подытожил он.