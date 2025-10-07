Часть взноса Азербайджана в Секретариат ОТГ направят на образовательные проекты
- 07 октября, 2025
- 15:59
Министры образования и соответствующие структуры стран Организации тюркских государств (ОТГ) предпринимают необходимые шаги для формирования постоянного секретариата Союза тюркских университетов и программы обмена "Орхун".
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
По его словам, образование играет важную роль в сотрудничестве, и на эти цели будет направлена часть из $2 млн, перечисленных в бюджет Азербайджаном.
Генсек также отметил, что после решения по Афганистану, принятого на неформальном саммите ОТГ в Будапеште, Рабочая группа предпринимает соответствующие шаги.
Он подчеркнул актуальность проблемы вербовки молодежи радикальными группировками.
"Мы также подготовили меморандум по кибербезопасности", - добавил Омуралиев.