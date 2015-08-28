Бюро ПАСЕ обсудит вопрос наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Очередное заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 31 августа в Париже. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, в повестку дня заседания Бюро включен вопрос наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане.

Бюро ПАСЕ также обсудит планы по наблюдению за предстоящими выборами в Кыргызстане, Беларуси, Украине и Турции.

Парламентские выборы в Азербайджане намечены на 1 ноября.