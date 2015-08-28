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    Бюро ПАСЕ обсудит вопрос наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане

    Заседание Бюро состоится в Париже

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Очередное заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 31 августа в Париже. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, в повестку дня заседания Бюро включен вопрос наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане.

    Бюро ПАСЕ также обсудит планы по наблюдению за предстоящими  выборами в Кыргызстане, Беларуси, Украине и Турции. 

    Парламентские выборы в Азербайджане намечены на 1 ноября. 

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