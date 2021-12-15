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Брюссельская встреча: Справедливая позиция Азербайджана поддерживается на международной арене

Брюссельская встреча: Справедливая позиция Азербайджана поддерживается на международной арене 14 декабря состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 08:13
Брюссельская встреча: Справедливая позиция Азербайджана поддерживается на международной арене

14 декабря состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, на встрече, которая проходила в конструктивной обстановке, был обсужден ряд вопросов. На встрече на повестку дня был вынесен вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, выражена готовность Европейского Союза оказать Азербайджану техническую помощь в этом направлении.

Ш.Мишель выступил с призывом к тому, чтобы ликвидировать последствия конфликта. То есть, как и говорит Азербайджан, конфликт остался в прошлом и надо смотреть в будущее. В заявлении президента Совета ЕС, Мишель призвал к соблюдению трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, соглашений от января 2021 года и Сочинской встречи в ноябре 2021 года, что совпадает с позицией Азербайджана.

Другим важным моментом является то, что впервые ЕС включил в повестку вопрос о пропавших без вести, необходимость прояснения судьбы пропавших без вести. С первой карабахской войны пропали без вести 4 тыс человек, судьба которых остается неизвестной.

В заявлении выражается поддержка гуманитарному разминированию. Это означает, что ЕС поддержит процесс разминирования азербайджанских территорий, а также реабилитацию пострадавших от конфликта людей и восстановления азербайджанских территорий, что является позитивным моментом.

Со стороны ЕС также выражена готовность оказания консультативной поддержки в процессе демаркации и делимитации границ. В заявлении предлагается создание и развитие региональной коммуникационной инфраструктуры.

Ш.Мишель выразил в заявлении готовность ЕС поддержать создание коммуникационной инфраструктуры, включая экономическую и инвестиционную поддержку. Таким образом, требования и интересы Азербайджана отражены в заявлении Президента Европейского Совета ЕС.

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Версия на английском языке Brussels meeting: Azerbaijan's rightful position supported in international arena
Версия на азербайджанском языке Brüssel görüşü: Azərbaycanın haqlı mövqeyi beynəlxalq aləmdə dəstəklənir

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