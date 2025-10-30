Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Бразильский ученый: Мировое сообщество должно заставить Бельгию признать преступления в ДР Конго

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 14:17
    Бразильский ученый: Мировое сообщество должно заставить Бельгию признать преступления в ДР Конго

    Международное сообщество должно заставить Бельгию признать преступления, совершенные в период колониального господства в ДР Конго, и обеспечить репарации конголезскому народу.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам доктор философии по колониализму из Бразилии Луи Филипп Патрик де Джонг Фильо после дискуссии в БГУ на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжелые последствия, сохраняющиеся до наших дней".

    По его словам, репарации необходимы, ведь миллионы конголезцев были убиты и подвергнуты пыткам во время бельгийского колониального режима.

    Ученый подчеркнул, что после публикации отчета Комиссии ООН по лицам африканского происхождения началось новое движение, направленное на признание колониальных преступлений и их последствий. Он напомнил, что король Бельгии Филипп уже принес извинения за действия своей страны в Конго, однако бельгийское правительство по-прежнему не признало ответственность за совершенные преступления.

    "Сегодняшняя встреча подарила нам незабываемый день, потому что мы услышали голоса конголезского народа. После этого невозможно оставаться безучастным", - добавил де Джонг Фильо, подчеркнув необходимость вынести вопрос о колониальных преступлениях и репарациях на международную повестку дня.

    Brazilian scholar: Global community must compel Belgium to acknowledge crimes in DR Congo

