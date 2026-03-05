Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Грузия выразила обеспокоенность ударами иранских БПЛА по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 16:32
    Грузия выразила обеспокоенность ударами иранских БПЛА по Нахчывану

    Грузия выражает обеспокоенность в связи с атакой иранских беспилотников на Нахчыван и выступает за сохранение стабильности в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджан, соответствующее заявление сделала глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

    В частности, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся после атак иранских БПЛА по территории Нахчыванской АР.

    Байрамов проинформировал грузинскую коллегу, что в результате атаки был поврежден терминал Нахчыванского международного аэропорта, есть пострадавшие среди гражданского населения. Кроме того, один из беспилотников упал в непосредственной близости от здания школы в селе Шекерабад.

    Глава азербайджанской дипломатии подчеркнул, что нападение на территорию страны противоречит нормам и принципам международного права и способствует эскалации напряженности в регионе.

    Он также заявил, что азербайджанская сторона потребовала от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить объяснения и принять неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев.

    В свою очередь, Бочоришвили выразила обеспокоенность произошедшим и подчеркнула важность сохранения стабильности и безопасности в регионе.

    Удар по аэропорту Нахчывана Джейхун Байрамов Мака Бочоришвили Грузия
    Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıq
    Georgia expresses concern over Iranian drone strikes on Nakhchivan
