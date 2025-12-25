БИГ: Сикхские активисты в разных странах мира провели акции протеста против политики Индии

Сикхские активисты (последователи сикхизма, монотеистической религии, основанной на откровении Гуру Нанака в регионе Пенджаб в Индии - ред.) и члены организации Sikhs for Justice ("Сикхи за справедливость" - SFJ) провели в Вашингтоне, Лондоне, Торонто, Ванкувере, Милане и Мельбурне акции протеста против политики правительства Индии, обвиняя его в причастности к убийствам сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара и бангладешского общественного деятеля Османа Хади, выступающего против влияния Индии на внутренние дела страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании Бакинской инициативной группы (БИГ) о протестных акциях, прошедших в разных странах мира против политики премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Отмечается, что указанные акции состоялись 24 декабря. По информации, основная цель акций протеста заключалась в том, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ответственности Индии за убийства сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара и Османа Хади.

Осман Хади был известен своей открытой критикой политики премьер-министра Индии Нарендры Моди:

"После того как в социальных сетях распространились его лозунги с призывом "Поймайте шпионов Моди! Арестуйте их!", Хади начал получать угрозы в свой адрес. Вскоре после этого он был убит при загадочных обстоятельствах. 12 декабря 2025 года Хади был тяжело ранен в результате вооруженного нападения в столице Бангладеш, Дакке. 15 декабря он скончался в больнице. Канадский сикхский активист Хардип Сингх Ниджар был убит неизвестными лицами в городе Брэмптон, Канада, в 2023 году. Сикхи утверждают, что за этим убийством стоит правительство Индии".

Подчеркивается, что организация "Сикхи за справедливость – SFJ" организовала эти акции протеста под названием "Транснациональный терроризм Индии – от Дакки до Вашингтона" (India's Transnational Terrorism - From Dhaka to DC). Активисты проводили акции перед дипломатическими представительствами Индии, обвиняя индийское правительство в осуществлении "международного политического террора".

Во время акций участники скандировали такие лозунги: "Кто убил Османа Хади? Индия!", "Кто убил Ниджара? Индия!", "Закройте посольства Индии - они являются рассадниками террора!" и "Индия - враг мира!".

Активисты заявляют, что под руководством премьер-министра Индии Нарендры Моди в стране проводится "политика транснациональных репрессий" с целью подавления критикующих и сохранения сферы влияния. По их мнению, Осман Хади и Хардип Сингх Ниджар стали жертвами именно этой политики. Протестующие также призвали Соединенные Штаты и других международных партнеров провести тщательное расследование этих заявлений и принять соответствующие меры против правительства Индии.

Участники марша в Ванкувере, Канада, дошли до индийского посольства, обвиняя Моди и Разведывательную службу Индии в ответственности за эти убийства. Активисты также провели "символические похороны для Моди", охарактеризовав смерть Хади как "преступление против свободы слова".

Организация "Сикхи за справедливость" заявила, что эти акции направлены не только на требование справедливости для Османа Хади и Хардипа Сингха Ниджара, но и являются движением сопротивления против политики запугивания, проводимой Индией в отношении диаспоры.

Отметим, что движение Халистан уже долгое время стремится к созданию независимого государства в индийском регионе Пенджаб. В завершение акций организация "Сикхи за справедливость" обратилась к международной общественности с призывом расследовать деятельность индийских посольств, а также убийства Османа Хади и Хардипа Сингха Ниджара и обеспечить безопасность активистов диаспоры.