БИГ представила в Комитет по правам человека ООН доклад о колониальной политике Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) представила в Комитет по правам человека ООН альтернативный доклад, разоблачающий колониальную политику Франции, с акцентом на ситуацию в Новой Каледонии и Французской Полинезии.

Бакинская инициативная группа (БИГ) представила в Комитет по правам человека ООН альтернативный доклад, разоблачающий колониальную политику Франции, с акцентом на ситуацию в Новой Каледонии и Французской Полинезии.

Как сообщает Report, доклад "Наследие французского колониализма продолжает существенно препятствовать осуществлению прав на самоопределение в Новой Каледонии и Французской Полинезии" уже опубликован на официальном сайте Комитета по правам человека ООН.

Отметим, 142-я сессия Комитета по правам человека ООН пройдет с 14 октября по 8 ноября 2024 года. В рамках сессии будут заслушаны страновые доклады Эквадора, Франции, Греции, Исландии, Пакистана и Турции о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

Доклад Франции, которая сегодня стоит во главе государств, проводящих политику колониализма и неоколониализма, будет заслушан 22-23 октября.

Бакинская инициативная группа, созданная в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, ведет непрерывную борьбу против колониализма, поддерживает народы, борющиеся за независимость.