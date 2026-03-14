БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических групп

Бакинская инициативная группа (БИГ) и Сикхская федерация представили в Женевском пресс-клубе доклад под названием Indian Transnational Repression, отражающий транснациональные преследования, осуществляемые правительством Индии в отношении сикхской общины и других этнических групп.

Об этом Report сообщили в БИГ.

Отмечается, что в церемонии презентации приняли участие генеральный директор Женевского пресс-клуба, а также специалисты в области международного права, правозащитники и представители ведущих мировых медиаорганизаций, таких как BBC и AFP, а также другие представители СМИ.

58-страничный доклад на основе фактов представляет систематические механизмы давления, включая насилие, слежку, запугивание, угрозы и другие средства политического преследования, применяемые правительством Индии в отношении сикхских активистов и представителей диаспоры, проживающих в зарубежных странах.

Представители сикхской общины, подвергшиеся преследованиям со стороны правительства Индии, поделились личным опытом. Особо подчеркнуто, что для нынешнего правительства Индии любое инакомыслие воспринимается как враждебность, которую стремятся наказать. Эта политическая линия Индии представляет собой модель давления, рассчитанную на создание страха и паники.

В докладе отмечается, что в домах десятков сикхских диссидентов, проживающих в Великобритании, были проведены обыски, их родственники привлечены к следствию. Указывается, что подобные действия являются частью механизма давления через семьи, направленного на подавление активистов за рубежом.

Участники мероприятия выразили особую благодарность Бакинской инициативной группе за активную роль в разоблачении политики транснациональных репрессий правительства Индии и доведении информации о преследованиях до сведения международной общественности. Было подчеркнуто, что принципиальная позиция и последовательная деятельность БИГ вносят важный вклад в международную борьбу против грубых нарушений прав человека.

Примечательно, что пресс-конференция, транслировавшаяся в прямом эфире на различных платформах, подверглась кибератакам, прямая трансляция неоднократно прерывалась, а на месте проведения мероприятия было отключено интернет-соединение.