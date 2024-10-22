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БИГ: На конференции в Женеве обсудили колониальное прошлое Франции и Нидерландов

БИГ: На конференции в Женеве обсудили колониальное прошлое Франции и Нидерландов В штаб-квартире ООН в Женеве состоялась международная конференция, организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).
Внешняя политика
22 октября 2024 г. 17:47
БИГ: На конференции в Женеве обсудили колониальное прошлое Франции и Нидерландов

В штаб-квартире ООН в Женеве состоялась международная конференция, организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикации БИГ в социальных сетях.

Сообщается, что это мероприятие стало важной платформой для обсуждения наследия французского и голландского колониализма, собрав вместе парламентариев, экспертов, политиков и независимых деятелей со всего мира. Основной фокус дискуссий был направлен на вопросы справедливости, ответственности и самоопределения в контексте Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Участники конференции стремились найти пути решения проблем, оставшихся в наследство от колониальной эпохи.

Среди присутствующих были представители: Гваделупы, Корсики, Мартиники, Новой Каледонии, Французской Гвианы, Союза Коморских Островов, Французской Полинезии, Сен-Мартена, Бонайре. Интерес к мероприятию проявили дипломатические делегации России, Швейцарии и Казахстана.

Конференция стала важным шагом в переосмыслении колониального прошлого и поиске путей построения более справедливого будущего для бывших колоний. Участники выразили надежду, что подобные встречи станут регулярными и помогут в решении накопившихся проблем.

Между тем, возле здания и внутри отделения ООН в Женеве прошла молчаливая демонстрация, организованная Бакинской инициативной группой, в которой приняли участие представители движений за независимость во французских и голландских колониях.

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Версия на английском языке ФотоBIG: Colonial past of France and Netherlands discussed at conference in Geneva

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