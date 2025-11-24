Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Бекмуродов: Зангезурский коридор укрепит транспортную связанность стран ЦА, Южного Кавказа и Европы

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 12:12
    Бекмуродов: Зангезурский коридор укрепит транспортную связанность стран ЦА, Южного Кавказа и Европы

    Узбекистан полностью поддерживает создание Зангезурского коридора и рассматривает его как один из ключевых инфраструктурных проектов, способных изменить транспортно-логистическую карту региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель движения "Юксалиш" Бобур Бекмуродов, выступая на Форуме солидарности НПО стран Организации тюркских государств (ОТГ).

    Он отметил, что с увеличением грузопотоков и расширением связей внутри тюркского мира, создание новых, более надежных и предсказуемых маршрутов становится особенно актуальным.

    По его словам, Зангезурский коридор способен существенно укрепить транспортную связанность между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Европы, обеспечив более короткий, экономически выгодный и безопасный путь для торговых и гуманитарных потоков.

    "Открытие Зангезурского коридора станет важным историческим событием для всего тюркского мира. Этот маршрут станет ключевым звеном Среднего коридора и принесет пользу нашим народам. Проект станет новым этапом интеграции в тюркском пространстве", - отметил Бекмуродов.

    Он также подчеркнул, что Узбекистан рассматривает коридор как часть более широкого процесса углубления экономической и политической кооперации внутри ОТГ, что в перспективе позволит усилить устойчивость региона, ускорить развитие торговли и повысить привлекательность тюркских государств как единого транспортного узла.

