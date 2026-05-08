МИД: Баку требует объяснений Москвы из-за провокационного сюжета на Первом канале

Официальный Баку считает серьезной провокацией демонстрацию искаженной карты Азербайджана с упоминанием т.н. "Нагорного Карабаха" в эфире российского государственного Первого канала.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Демонстрация 6 мая в программе "Время покажет" российского государственного Первого канала искаженной карты Азербайджанской Республики, где указан т.н. "Нагорный Карабах", является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией", - говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона ожидает от России официальных разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных случаев в будущем, подчеркнул представитель ведомства.

Во заявлении также говорится, что суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены и признаны международным сообществом, включая РФ.

"Тиражирование устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов на государственном телеканале России противоречит духу азербайджано-российских отношений, а также принципам взаимного уважения и добрососедства, в том числе с учетом неоднократных заявлений российской стороны о несомненном уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - говорится в заявлении.

Гаджизаде назвал недопустимым безответственный и предвзятый подход государственных медиаресурсов к подобным ситуациям. "Баку ожидает от Москвы официальных разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных случаев в будущем", - подытожил представитель МИД.