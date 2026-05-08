Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД: Баку требует объяснений Москвы из-за провокационного сюжета на Первом канале

    Внешняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 13:48
    МИД: Баку требует объяснений Москвы из-за провокационного сюжета на Первом канале

    Официальный Баку считает серьезной провокацией демонстрацию искаженной карты Азербайджана с упоминанием т.н. "Нагорного Карабаха" в эфире российского государственного Первого канала.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

    "Демонстрация 6 мая в программе "Время покажет" российского государственного Первого канала искаженной карты Азербайджанской Республики, где указан т.н. "Нагорный Карабах", является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией", - говорится в заявлении.

    Азербайджанская сторона ожидает от России официальных разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных случаев в будущем, подчеркнул представитель ведомства.

    Во заявлении также говорится, что суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены и признаны международным сообществом, включая РФ.

    "Тиражирование устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов на государственном телеканале России противоречит духу азербайджано-российских отношений, а также принципам взаимного уважения и добрососедства, в том числе с учетом неоднократных заявлений российской стороны о несомненном уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - говорится в заявлении.

    Гаджизаде назвал недопустимым безответственный и предвзятый подход государственных медиаресурсов к подобным ситуациям. "Баку ожидает от Москвы официальных разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных случаев в будущем", - подытожил представитель МИД.

    Айхан Гаджизаде МИД Азербайджана Российский Первый канал Азербайджано-российские отношения Россия
    XİN: Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbuledilməzdir
    MFA: Baku demands explanation from Moscow over provocation aired on Channel One

    Последние новости

    14:08

    Байрактар: Турция и Азербайджан вносят вклад в мировой нефтегазовый рынок, в том числе вопросе цен

    Внешняя политика
    14:03

    АЖД: Поезда по маршруту Баку-Хырдалан будут курсировать по обновленному графику

    Инфраструктура
    14:01

    Toyota прогнозирует резкое падение прибыли из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Бизнес
    13:52

    В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке

    Другие страны
    13:51
    Фото

    В Гяндже в рамках фестиваля WUF13 прошла информационная сессия

    Инфраструктура
    13:48

    МИД: Баку требует объяснений Москвы из-за провокационного сюжета на Первом канале

    Внешняя политика
    13:40

    Рауф Намазов: Непрозрачность финансовых потоков остается ключевым риском в Азербайджане

    Финансы
    13:36

    В Москве увязывают право Армении развивать внешние связи, но не во вред отношениям с РФ

    В регионе
    13:36

    Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей