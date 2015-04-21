В одном из учебных комплексов Баку состоялся "День Франции"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В учебном комплексе №132-134 города Баку прошел "День Франции".

Как сообщает Report, сначала состоялась встреча между послом Франции в Азербайджане Паскалем Монье и директором учебного комплекса Сарой Ханларовой. На встрече директору был вручен орден Академических Пальм степени шевалье.

Выступившая после этого на торжественном мероприятии, посвященном "Дню Франции", Сара Ханларова отметила важность этого мероприятия для учебного заведения: "Для нас это большая честь, что язык одной из влиятельных стран мира - французский язык - преподается на высоком уровне в нашей школе".

Она также поблагодарила посла Франции в Азербайджане П.Монье за поддержку в преподавании французского языка.

В свою очередь, П.Монье, сказал, что рад находиться в этот день в учебном заведении, в котором проходит это мероприятие, а также выразил удовлетворение развитием сотрудничества между диппредставител ьством и учебным заведением: "Франция становится все более тесным партнером Азербайджана. В 2014 президент Франции Франсуа Олланд посетил Азербайджан, и через несколько дней вновь посетит Баку".

В конце выступления, дипломат отметил возможность получения учениками образования во Франции после завершения учебы в комплексе.

После этого ученики комплекса представили подготовленную ими культурную программу.

Отметим, что в рамках "Дня Франции" учащиеся комплекса ознакомятся с культурой, кухней и образцами фольклора Франции.