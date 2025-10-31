Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 23:34
    Азербайджан и Великобритания впервые провели консульские консультации

    В Лондоне впервые прошли консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Великобритании.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

    Делегацию Азербайджана на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, делегацию противоположной стороны - директор Управления по консульским и кризисным вопросам внешнеполитического ведомства Сара Тейлор и замначальника Управления по Центральной Азии и Восточному соседству Марк Клейтон.

    В консультациях приняли участие посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Элин Сулейманов, официальные лица внешнеполитических ведомств обеих стран, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства науки и образования Азербайджана, а также сотрудники Министерства внутренних дел Великобритании, уполномоченные по вопросам миграции, виз и правовой помощи.

    В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами в консульской сфере, включая возможности подписания соответствующих двусторонних документов и цифровизации профильных услуг.

    Также были проведены обсуждения по обеспечению защиты прав и свобод граждан обеих стран, визовым вопросам, а также по управлению кризисными ситуациями.

    Была подчеркнута важность обмена опытом о последних новшествах в консульской сфере, укрепления связей в области миграции, образования, юстиции, а также экстрадиции, правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

    Стороны договорились провести следующее заседание консульских консультаций в Баку.

    Azərbaycanla Britaniya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

