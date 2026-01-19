Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВ

Межмидовские политические консультации Азербайджана и Сербии состоятся 3 февраля в Баку.

Об этом заявил Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич.

По его словам, в течение текущего года ожидается насыщенная программа двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, включая взаимные визиты президентов, визиты министров иностранных дел и спикеров парламентов, а также проведение политических консультаций.

"В этом году, полагаю, запланировано не менее десяти и даже больше политических мероприятий. Одним из первых в этом ряду станут очередные многосторонние политические консультации, которые пройдут 3 февраля здесь, в Баку. Государственный секретарь министерства иностранных дел Сербии приедет в Баку для проведения консультаций", - отметил посол.