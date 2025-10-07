Баку и Астана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министры иностранных Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Ермек Кошербаев обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Казахстана, переговоры состоялись в Габале на полях Саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Согласно информации, стороны рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

"Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что министр Кошербаев предложил в рамках данного визита провести форум IT специалистов для придания дополнительного импульса связям Астаны и Баку в области цифровизации.