    Баку и Астана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 17:14
    Баку и Астана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Министры иностранных Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Ермек Кошербаев обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Казахстана, переговоры состоялись в Габале на полях Саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

    Согласно информации, стороны рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

    "Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что министр Кошербаев предложил в рамках данного визита провести форум IT специалистов для придания дополнительного импульса связям Астаны и Баку в области цифровизации.

    Bakı və Astana ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Baku and Astana discuss development of bilateral cooperation

