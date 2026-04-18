    Баку и Ашхабад обсудили перспективы партнерских отношений

    Внешняя политика
    • 18 апреля, 2026
    • 21:17
    Баку и Ашхабад обсудили перспективы партнерских отношений

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

    На встрече, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума, стороны обсудили ключевые аспекты азербайджано-туркменского партнерства. Было подчеркнуто наличие прочной основы двусторонних отношений, опирающейся на общую историю, культуру и взаимное уважение.

    Кроме того, стороны затронули возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транзитных связей вдоль стратегических коридоров, соединяющих Европу и Азию.

    Дж.Байрамов и Р.Мередов также обменялись мнениями по региональным и международным процессам, отметив важность сохранения мира, стабильности и устойчивого развития в более широком регионе. Обе стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах и поддержанию тесного диалога на всех уровнях.

    Джейхун Байрамов Рашид Мередов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Анталийский дипломатический форум
    Antalyada Azərbaycan–Türkmənistan tərəfdaşlığı müzakirə edilib
    Baku, Ashgabat review partnership in Antalya

