Баку и Ашхабад обсудили перспективы партнерских отношений
- 18 апреля, 2026
- 21:17
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
На встрече, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума, стороны обсудили ключевые аспекты азербайджано-туркменского партнерства. Было подчеркнуто наличие прочной основы двусторонних отношений, опирающейся на общую историю, культуру и взаимное уважение.
Кроме того, стороны затронули возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транзитных связей вдоль стратегических коридоров, соединяющих Европу и Азию.
Дж.Байрамов и Р.Мередов также обменялись мнениями по региональным и международным процессам, отметив важность сохранения мира, стабильности и устойчивого развития в более широком регионе. Обе стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах и поддержанию тесного диалога на всех уровнях.