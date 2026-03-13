Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным директором Отделения ООН в Женеве (UNOG) Татьяной Валовой, находящейся с визитом в Баку для участия в Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили различные направления сотрудничества между Азербайджаном и UNOG, а также региональные вопросы.

Была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества и поддержка деятельности ООН в таких сферах, как цели устойчивого развития, борьба с изменением климата и экономическое развитие.

Азербайджанская сторона также отметила активное участие страны в деятельности ООН, включая проведение COP29. Было подчеркнуто, что в этом году Азербайджан примет 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13), а также саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кроме того, с будущего года страна будет председательствовать в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Стороны также отметили значение визитов Валовой в Азербайджан и проведенных ею встреч на высоком уровне, а также условия, созданные для укрепления сотрудничества между Постоянным представительством Азербайджана в Женеве и UNOG.

В ходе встречи была представлена информация о ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу военной эскалации на Ближнем Востоке.