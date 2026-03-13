Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 13:16
    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным директором Отделения ООН в Женеве (UNOG) Татьяной Валовой, находящейся с визитом в Баку для участия в Глобальном Бакинском форуме.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили различные направления сотрудничества между Азербайджаном и UNOG, а также региональные вопросы.

    Была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества и поддержка деятельности ООН в таких сферах, как цели устойчивого развития, борьба с изменением климата и экономическое развитие.

    Азербайджанская сторона также отметила активное участие страны в деятельности ООН, включая проведение COP29. Было подчеркнуто, что в этом году Азербайджан примет 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13), а также саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кроме того, с будущего года страна будет председательствовать в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Стороны также отметили значение визитов Валовой в Азербайджан и проведенных ею встреч на высоком уровне, а также условия, созданные для укрепления сотрудничества между Постоянным представительством Азербайджана в Женеве и UNOG.

    В ходе встречи была представлена информация о ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу военной эскалации на Ближнем Востоке.

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве
    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Джейхун Байрамов Татьяна Валовая СВМДА Всемирный форум городов (WUF13)
    Фото
    Ceyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisinin baş direktoru ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijani FM Jeyhun Bayramov meets with UNOG Director-General
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    13:28
    Фото

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Внешняя политика
    13:25

    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    Инфраструктура
    13:24

    В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

    Внутренняя политика
    13:24

    Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    13:22

    Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

    Инфраструктура
    13:22

    Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:18
    Фото

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Внутренняя политика
    13:16
    Фото

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Внешняя политика
    Лента новостей