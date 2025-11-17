Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Байрамов назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Центральной Азией

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 19:39
    Байрамов назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Центральной Азией

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал энергетику одним из ключевых приоритетов сотрудничества со странами Центральной Азии.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в соцсети X, представив основные положения выступления министра на встрече глав МИД региона, состоявшейся 15 ноября в Ташкенте.

    В рамках заседания, предшествовавшей консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где Азербайджан был объявлен полноправным участником формата, Джейхун Байрамов выделил ключевые направления сотрудничества и внешнеполитические приоритеты Азербайджана.

    Основные акценты выступления министра Байрамова:

    - Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с братскими странами Центральной Азии;

    - Наши страны связывают исторические и культурные узы, общие цели развития и единое видение мира, стабильности и процветания в широком региональном пространстве;

    - Регулярные контакты на высоком уровне укрепляют доверие и выводят союзнические и стратегические отношения на новый уровень;

    - Активный политический и экономический диалог, межправительственные комиссии и советы высокого уровня способствуют определению приоритетов и достижению конкретных результатов;

    - Средний коридор и крупные инвестиции Азербайджана в порты, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру играют важную роль в расширении связности;

    - Недавние договоренности, достигнутые в Вашингтоне, о соединении основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой создают новые возможности для международного транзита;

    - Комплексное сотрудничество в энергетике - как в сфере углеводородов, так и в области зеленой энергии - остается приоритетом;

    - Подчеркнуты ценность расширения взаимных инвестиций, создания совместных предприятий и укрепления деловых связей, в том числе на региональном и муниципальном уровнях;

    - Азербайджан привержен развитию культурного и образовательного обмена, академических программ и молодежного сотрудничества ради укрепления дружбы между народами;

    - Отмечена важность усиления институциональных форматов сотрудничества и координации позиций в международных организациях;

    - Азербайджан остается привержен дальнейшему укреплению партнерства с государствами Центральной Азии во имя мира, устойчивого развития и процветания всего региона.

