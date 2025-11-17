Байрамов назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Центральной Азией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал энергетику одним из ключевых приоритетов сотрудничества со странами Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в соцсети X, представив основные положения выступления министра на встрече глав МИД региона, состоявшейся 15 ноября в Ташкенте.

В рамках заседания, предшествовавшей консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где Азербайджан был объявлен полноправным участником формата, Джейхун Байрамов выделил ключевые направления сотрудничества и внешнеполитические приоритеты Азербайджана.

Основные акценты выступления министра Байрамова:

- Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с братскими странами Центральной Азии;

- Наши страны связывают исторические и культурные узы, общие цели развития и единое видение мира, стабильности и процветания в широком региональном пространстве;

- Регулярные контакты на высоком уровне укрепляют доверие и выводят союзнические и стратегические отношения на новый уровень;

- Активный политический и экономический диалог, межправительственные комиссии и советы высокого уровня способствуют определению приоритетов и достижению конкретных результатов;

- Средний коридор и крупные инвестиции Азербайджана в порты, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру играют важную роль в расширении связности;

- Недавние договоренности, достигнутые в Вашингтоне, о соединении основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой создают новые возможности для международного транзита;

- Комплексное сотрудничество в энергетике - как в сфере углеводородов, так и в области зеленой энергии - остается приоритетом;

- Подчеркнуты ценность расширения взаимных инвестиций, создания совместных предприятий и укрепления деловых связей, в том числе на региональном и муниципальном уровнях;

- Азербайджан привержен развитию культурного и образовательного обмена, академических программ и молодежного сотрудничества ради укрепления дружбы между народами;

- Отмечена важность усиления институциональных форматов сотрудничества и координации позиций в международных организациях;

- Азербайджан остается привержен дальнейшему укреплению партнерства с государствами Центральной Азии во имя мира, устойчивого развития и процветания всего региона.