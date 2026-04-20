Байрамов и Пхуангкеткеу обсудили Ближний Восток и вопросы региональной безопасности
- 20 апреля, 2026
- 12:41
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Бангкоке обсудил с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между двумя странами.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Стороны подчеркнули наличие потенциала для расширения экономических и торговых связей, а также культуры и туризма.
Открытие посольства Азербайджана в Таиланде в декабре 2025 года и проведение первых политических консультаций между МИД двух стран названы важным этапом с точки зрения укрепления институциональных основ отношений.
Собеседники также указали на важность усиления сотрудничества на многосторонних платформах, таких как Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН, ESCAP).
Байрамов также проинформировал коллегу о постконфликтной мирной повестке Азербайджана, деятельности по разминированию и масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях.
Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.