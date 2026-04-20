Байрамов и Пхуангкеткеу обсудили Ближний Восток и вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Бангкоке обсудил с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для расширения экономических и торговых связей, а также культуры и туризма.

Открытие посольства Азербайджана в Таиланде в декабре 2025 года и проведение первых политических консультаций между МИД двух стран названы важным этапом с точки зрения укрепления институциональных основ отношений.

Собеседники также указали на важность усиления сотрудничества на многосторонних платформах, таких как Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН, ESCAP).

Байрамов также проинформировал коллегу о постконфликтной мирной повестке Азербайджана, деятельности по разминированию и масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.