Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Внешняя политика
    • 20 апреля, 2026
    • 12:41
    Байрамов и Пхуангкеткеу обсудили Ближний Восток и вопросы региональной безопасности

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Бангкоке обсудил с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

    Стороны подчеркнули наличие потенциала для расширения экономических и торговых связей, а также культуры и туризма.

    Открытие посольства Азербайджана в Таиланде в декабре 2025 года и проведение первых политических консультаций между МИД двух стран названы важным этапом с точки зрения укрепления институциональных основ отношений.

    Собеседники также указали на важность усиления сотрудничества на многосторонних платформах, таких как Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН, ESCAP).

    Байрамов также проинформировал коллегу о постконфликтной мирной повестке Азербайджана, деятельности по разминированию и масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях.

    Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Сихасак Пхуангкеткеу Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Тайланд
    Фото
    Ceyhun Bayramov tailandlı həmkarı ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib - YENİLƏNİB
    Фото
    Jeyhun Bayramov discusses regional security with his Thai counterpart

