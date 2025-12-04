Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 16:08
    Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

    В ходе встречи стороны рассмотрели повестку сотрудничества Азербайджан-ЕС, приветствовали положительную динамику в контактах на высоком уровне и обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетической безопасности, транспорта и связи, торговли и зеленого перехода.

    Джейхун Байрамов проинформировал К.Каллас о текущей региональной ситуации и предоставил подробную информацию об усилиях Азербайджана по продвижению устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

