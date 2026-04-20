Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Байрамов и Алишахбана обсудили сотрудничество Азербайджана с ЭСКАТО

    Внешняя политика
    • 20 апреля, 2026
    • 15:26
    Байрамов и Алишахбана обсудили сотрудничество Азербайджана с ЭСКАТО

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель генсека ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алишахбана обсудили перспективы сотрудничества страны с ЭСКАТО.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД в "Х".

    "Была подчеркнута возрастающая роль Азербайджана на региональных и международных площадках. Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных инициатив в сферах энергетики, транспорта, цифровизации, упрощения торговли, "зеленого" роста и развития человеческого капитала", - говорится в сообщении.

    Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə Azərbaycanın beynəlxalq rolunu müzakirə edib
    FM Bayramov, UNESCAP official mull co-op

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей