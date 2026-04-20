Байрамов и Алишахбана обсудили сотрудничество Азербайджана с ЭСКАТО
- 20 апреля, 2026
- 15:26
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель генсека ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алишахбана обсудили перспективы сотрудничества страны с ЭСКАТО.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД в "Х".
"Была подчеркнута возрастающая роль Азербайджана на региональных и международных площадках. Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных инициатив в сферах энергетики, транспорта, цифровизации, упрощения торговли, "зеленого" роста и развития человеческого капитала", - говорится в сообщении.
