Байрамов и Алишахбана обсудили сотрудничество Азербайджана с ЭСКАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель генсека ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алишахбана обсудили перспективы сотрудничества страны с ЭСКАТО.

"Была подчеркнута возрастающая роль Азербайджана на региональных и международных площадках. Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных инициатив в сферах энергетики, транспорта, цифровизации, упрощения торговли, "зеленого" роста и развития человеческого капитала", - говорится в сообщении.