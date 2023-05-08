Байрамов: Азербайджан является главным торговым партнером ЕС на Южном Кавказе

"C открытием Зангезурского коридора роль Азербайджана как транзитной страны еще больше возрастет"

Азербайджан является крупнейшим торговым инвестором и стратегическим энергетическим партнером Европейского союза на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге по результатам встречи с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Он отметил, что 40% торговли Азербайджана осуществляется с ЕС.

В свою очередь министр подчеркнул, что с открытием Зангезурского коридора роль Азербайджана как транзитной страны еще больше возрастет.

При этом, по его словам, в 2022 году транзит через Азербайджан увеличился примерно на 75%.

Глава МИД отметил, что важным аспектом сотрудничества также являются межпарламентские связи: "Для этого важно еще больше расширить отношения между группами дружбы в рамках парламентских отношений".

Д. Байрамов напомнил, что в рамках его визита в Вильнюсе состоится 7-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Литвой и Азербайджаном. "На этой встрече мы обсудим ряд важных вопросов двусторонней повестки дня. В результате подпишем протокол, который определит практические направления нашего будущего сотрудничества и еще больше оживит экономические, политические, культурные, энергетические, гуманитарные и социальные отношения между нашими странами".