Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

Азербайджан намерен продолжать работу со всеми международными партнерами ради укрепления мира, диалога и устойчивого прогресса во всем мире.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан призывает мировое сообщество к укреплению партнерства, поиску новых форм сотрудничества и подтверждению общей приверженности созданию более мирного, справедливого и устойчивого мира для нынешнего и будущих поколений.

Байрамов отметил активное участие Азербайджана в системе ООН, включая непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, участие в Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), а также организацию конференции COP29, что отражает вклад страны в продвижение устойчивого и инклюзивного развития.

Министр также обратил внимание на роль Азербайджана в укреплении климатической дипломатии, подчеркнув важность предстоящих инициатив - Всемирного форума городов (WUF13) и празднования Всемирного дня окружающей среды 2026 года в Баку.

По его словам, завершение реализации Рамочного документа по сотрудничеству Азербайджана и ООН на 2021–2025 годы и подписание нового соглашения на 2026–2030 годы свидетельствует о переходе партнерства на новый этап.