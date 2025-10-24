Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 20:41
    Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

    Азербайджан намерен продолжать работу со всеми международными партнерами ради укрепления мира, диалога и устойчивого прогресса во всем мире.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН.

    Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан призывает мировое сообщество к укреплению партнерства, поиску новых форм сотрудничества и подтверждению общей приверженности созданию более мирного, справедливого и устойчивого мира для нынешнего и будущих поколений.

    Байрамов отметил активное участие Азербайджана в системе ООН, включая непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, участие в Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), а также организацию конференции COP29, что отражает вклад страны в продвижение устойчивого и инклюзивного развития.

    Министр также обратил внимание на роль Азербайджана в укреплении климатической дипломатии, подчеркнув важность предстоящих инициатив - Всемирного форума городов (WUF13) и празднования Всемирного дня окружающей среды 2026 года в Баку.

    По его словам, завершение реализации Рамочного документа по сотрудничеству Азербайджана и ООН на 2021–2025 годы и подписание нового соглашения на 2026–2030 годы свидетельствует о переходе партнерства на новый этап.

    Джейхун Байрамов ООН сотрудничество МИД Азербайджана
    Фото
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülhün təşviqi üçün bütün tərəfdaşlarla işləməyə davam edəcək
    Фото
    Jeyhun Bayramov: Azerbaijan will continue working with all partners to promote peace

    Последние новости

    21:13

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    20:58

    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    Происшествия
    20:51

    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:41
    Фото

    Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

    Внешняя политика
    20:34

    Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газа

    Другие страны
    20:24

    Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 года

    Бизнес
    20:19

    В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС

    В регионе
    20:05
    Фото

    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"

    Индивидуальные
    Лента новостей