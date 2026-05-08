    Байрактар: Анкара и Баку вносят вклад в мировой нефтегазовый рынок, в том числе вопросе цен

    • 08 мая, 2026
    • 14:08
    Турция и Азербайджан реализуют образцовое сотрудничество в энергетической сфере, которое оказывает важное влияние как на региональные, так и на мировые рынки нефти и газа.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил журналистам министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на полях оборонной выставки SAHA 2026 в Стамбуле.

    По словам министра, совместные проекты Баку и Анкары внесли значительный вклад в развитие регионального рынка природного газа.

    "Посредством трубопроводов мы реализуем очень важные проекты по поставкам нефти и газа", - отметил Байрактар.

    Он подчеркнул, что энергетическое партнерство между двумя странами имеет значение не только для Турции и Азербайджана.

    "Это сотрудничество вносит вклад не только в отношения между Турцией и Азербайджаном, но и в развитие региона в целом, а также глобальных рынков нефти и природного газа - как с точки зрения энергоснабжения, так и ценовой стабильности. Надеемся продолжать эту работу и дальше", - добавил министр.

