Бахтияр Асланбейли: Присутствие Азербайджана на энергетической карте Европы очень важно

Присутствие Азербайджана на энергетической карте региона и Европы очень важно.

Присутствие Азербайджана на энергетической карте региона и Европы очень важно.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе BP Бахтияр Асланбейли в ходе панели "Гейдар Алиев и энергетическая стратегия" на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

По словам Асланбейли, краеугольным камнем нынешней нефтегазовой стратегии нашей страны является "Контракт века".

"В то время на нефтяные месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" претендовали многие страны, включая Россию, Туркменистан и т.д. Инвесторы должны были быть уверены, что вложенные средства в этом проект не пропадут. Им нужны были гарантии, которые и обеспечил Гейдар Алиев",- сказал он.

Б.Асланбейли подчеркнул, что это был первый контракт подобного рода на постсоветском пространстве, подписанный с иностранными компаниями.

Вице-президент BP отметил, что политикой Гейдара Алиева было объединение всех компаний для достижения общих интересов.

"Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан" также очень амбициозный проект. Но на начальном этапе он был неблагоприятным с коммерческой точки зрения. Однако руководство и координация трех стран - Азербайджана, Грузии и Турции, создали условия для реализации проекта, посредством которого азербайджанская нефть смогла поставляться на международные рынки", - добавил он.