Азербайджанская делегация поднимет вопрос урегулирования карабахского конфликта на сессии ПА НАТО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров прибыл в Будапешт.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Венгрии, З.Аскеров примет участие в заседаниях сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которая откроется завтра в Будапеште.

В состав руководимой им делегации входят также депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Сулейманов, Мелахет Ибрагимгызы и Гудрат Гасангулиев.

В ходе трехдневной сессии азербайджанские парламентарии намерены поднять вопрос региональной безопасности и вопросы в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.