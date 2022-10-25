Азербайджанская делегация находится в Японии для обсуждения подготовки к EXPO-2025

Азербайджанская делегация находится в Японии для обсуждения подготовки к EXPO-2025

Азербайджанская делегация принимает участие в совещании по планированию в городе Осака (Япония) для обсуждения подготовки к Всемирной выставке Ekspo-2025.

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Азербайджанская делегация принимает участие в совещании по планированию в городе Осака (Япония) для обсуждения подготовки к Всемирной выставке EXPO-2025. Как сообщает Report, Азербайджан на совещании представляют помощник президента, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, руководитель департамента Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, бывший посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде. Целью мероприятия является предоставление государствам и международным организациям информации о выставке. На встрече дается информация обо всех этапах и деталях, связанных с установкой павильонов, подготовкой к выставке. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijani representatives join international planning meeting on World Expo 2025 in Japan