Азербайджанская делегация находится в Японии для обсуждения подготовки к EXPO-2025

Азербайджанская делегация принимает участие в совещании по планированию в городе Осака (Япония) для обсуждения подготовки к Всемирной выставке EXPO-2025.
Как сообщает Report, Азербайджан на совещании представляют помощник президента, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, руководитель департамента Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, бывший посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде.
Целью мероприятия является предоставление государствам и международным организациям информации о выставке. На встрече дается информация обо всех этапах и деталях, связанных с установкой павильонов, подготовкой к выставке.