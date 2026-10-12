Азербайджан завершил отбор стипендиатов на образовательный грант имени Гейдара Алиева

Сто иностранных граждан из 55 стран стали обладателями Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства науки и образования Азербайджана, реализующих программу.

Получатели гранта были отобраны среди сотен кандидатов, подавших заявки из 64 стран.

Они будут обучаться на разных уровнях образования в 11 высших учебных заведениях Азербайджана/

Программа рассчитана на граждан государств-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, стран, входящих в группу малых островных развивающихся государств, а также государств, где проживают народы и национальные меньшинства, имеющие этнические, исторические и культурные связи с азербайджанским народом.