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    Азербайджан завершил отбор стипендиатов на образовательный грант имени Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 15:34
    Азербайджан завершил отбор стипендиатов на образовательный грант имени Гейдара Алиева

    Сто иностранных граждан из 55 стран стали обладателями Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева на 2026/2027 учебный год.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства науки и образования Азербайджана, реализующих программу.

    Получатели гранта были отобраны среди сотен кандидатов, подавших заявки из 64 стран.

    Они будут обучаться на разных уровнях образования в 11 высших учебных заведениях Азербайджана/

    Программа рассчитана на граждан государств-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, стран, входящих в группу малых островных развивающихся государств, а также государств, где проживают народы и национальные меньшинства, имеющие этнические, исторические и культурные связи с азербайджанским народом.

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    "Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı" proqramı üzrə 100 nəfər qalib olub
    Фото
    100 students awarded Heydar Aliyev International Education Grant program
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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