Азербайджан завершил отбор стипендиатов на образовательный грант имени Гейдара Алиева
- 12 октября, 2026
- 15:34
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Сто иностранных граждан из 55 стран стали обладателями Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева на 2026/2027 учебный год.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства науки и образования Азербайджана, реализующих программу.
Получатели гранта были отобраны среди сотен кандидатов, подавших заявки из 64 стран.
Они будут обучаться на разных уровнях образования в 11 высших учебных заведениях Азербайджана/
Программа рассчитана на граждан государств-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, стран, входящих в группу малых островных развивающихся государств, а также государств, где проживают народы и национальные меньшинства, имеющие этнические, исторические и культурные связи с азербайджанским народом.