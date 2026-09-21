Азербайджан упрощает визовый режим для гостей чемпионата мира и фестиваля по футболу U-15

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджанскую Республику в связи с проведением первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как передает Report, иностранцы и лица без гражданства смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана с 22 сентября по 5 ноября 2026 года.

Основанием для выдачи визы является либо официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), либо документ, подтверждающий прохождение аккредитации через систему электронной регистрации в соответствии с правилами FIFA.

Министерство иностранных дел проинформирует FIFA, Международную ассоциацию воздушного транспорта и соответствующие органы иностранных государств об упрощении визовых процедур. Информация о возможности получения электронной визы через систему ASAN Viza будет размещена на сайтах МИД, посольств и консульств Азербайджана за рубежом.