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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан упрощает визовый режим для гостей чемпионата мира и фестиваля по футболу U-15

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 16:38
    Азербайджан упрощает визовый режим для гостей чемпионата мира и фестиваля по футболу U-15

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджанскую Республику в связи с проведением первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

    Как передает Report, иностранцы и лица без гражданства смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана с 22 сентября по 5 ноября 2026 года.

    Основанием для выдачи визы является либо официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), либо документ, подтверждающий прохождение аккредитации через систему электронной регистрации в соответствии с правилами FIFA.

    Министерство иностранных дел проинформирует FIFA, Международную ассоциацию воздушного транспорта и соответствующие органы иностранных государств об упрощении визовых процедур. Информация о возможности получения электронной визы через систему ASAN Viza будет размещена на сайтах МИД, посольств и консульств Азербайджана за рубежом.

    Чемпионат мира по футболу U-15 Международная Федерация Футбола (ФИФА) Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    FIFA U-15 üzrə ilk dünya çempionatı ilə əlaqədar Azərbaycana gələnlər üçün viza proseduru sadələşdirilib
    Azerbaijan simplifies visa procedures for FIFA U-15 World Cup

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