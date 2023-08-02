Азербайджан участвует в восстановлении украинского города Ирпень - ФОТОРЕПОРТАЖ

На международной конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Лондоне в этом году, Азербайджан также взял на себя обязательства. В соответствии этими обязательствами начинается участие нашей страны в восстановлении социальных объектов, разрушенны

На международной конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Лондоне в этом году, Азербайджан также взял на себя обязательства. В соответствии этими обязательствами начинается участие нашей страны в восстановлении социальных объектов, разрушенных во время боев в городе Ирпень Киевской области Украины.

За полтора года войны десятки украинских городов подверглись серьезным разрушениям, а некоторые были полностью стерты с лица земли. Обязательства, взятые Азербайджаном в рамках восстановления этих разрушений в основном связаны с его участием в восстановлении школ, медицинских учреждений и других социальных объектов. Эта инициатива Азербайджана приветствуется Украиной еще и потому, что наша страна сама столкнулась с серьезными разрушениями и вандализмом во время почти тридцатилетней оккупации, и хорошо понимает, что это значит.

Целью пребывания представителей Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре в городе Ирпень во время визита в Украину было также участие в восстановлении разрушенных социальных объектов.

Восточноевропейское бюро Report подготовило репортаж из города Ирпень.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин сообщил Report, что во время военных действий в городе были разрушены учебные заведения, сады, в том числе школа имени академика Зарифы Алиевой: "Я обратился в посольство Азербайджана в Украине, в Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR). Школа была отремонтирована в короткие сроки. С 1 сентября прошлого года наши дети снова начали учиться в этой школе. На данный момент, я хотел бы отметить, что это самая большая школа в Ирпене. Через какое-то время в городе начались частые перебои с электричеством. Компания SOCAR помогла нам и предоставила этой школе генератор. Конечно, я хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева, посольство Азербайджана и компанию SOCAR. В этом году SOCAR решит проблему со школьной системой отопления. Работы в связи с этим будут завершены до 1 сентября. Отрадно, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в Лондоне заявил, что его страна окажет помощь Украине в восстановительных работах. Слава Богу, что война в Азербайджане закончилась. Но у нас война продолжается, и вы понимаете, в каком положении мы находимся. Мы показали восстанавливаемые здания послу Азербайджана в Украине Сеймуру Мардалиеву и представили соответствующие проекты".

Жительницы города Ольга Похлова и Юлия Кози от имени жителей Ирпеня также поблагодарили Азербайджан за помощь: “Если бы у Украины была возможность, она бы оказала Азербайджану всестороннюю помощь, потому что мы братские страны и должны помогать друг другу. Мы дружественные народы. Мы были бы рады любой помощи, потому что город Ирпень был серьезно разрушен, пострадал. Сейчас в городе ведутся восстановительные работы. Но работы еще предстоит проделать, и для восстановления города нужны огромные средства. Ирпень очень красивый город, богатый зеленью. Здесь много парков. Население Ирпени также велико. Конечно, мы хотим, чтобы город восстановили, и, чтобы здесь продолжалась жизнь. В Ирпене проживает большая диаспора азербайджанцев. В городе есть красивый парк имени Зарифы Алиевой. Наш народ с большим уважением относится к азербайджанцам. Мы были бы очень рады, если бы азербайджанцы посетили наш город”.

Отметим, что школа № 12 в Ирпене, носящая имя выдающегося азербайджанского академика Зарифы Алиевой, был отремонтирован по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева компанией SOCAR Energy Ukraine после того, как в прошлом году в городе прекратились бои. В настоящее время по поручению президента Азербайджана государственная компания проводит в школе внешнюю теплоизоляцию. Работы будут завершены к 1 сентября.

В Ирпенской школе № 12 преподавание ведется на языках большинства европейских народов, а также на персидском, арабском, японском и азербайджанском. В связи с этим школу, которая с 2015 года носит имя азербайджанского академика, называют первой лингвистической школой. Здесь проходят обучение 2 400 школьников различных национальностей. Многие иностранные дипломаты, представители диаспоры разных народов время от времени посещают школу и расположенный здесь музей имени Зарифы Алиевой.