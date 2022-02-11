Азербайджан призвал ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов в Армению

4 февраля на встрече в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о напр

МИД Армении пытается исказить достигнутую договоренность о направлении миссий ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"4 февраля на встрече в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о направлении миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Однако МИД Армении пытается исказить достигнутую договоренность о направлении миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Мы осуждаем очередную попытку МИД Армении уклониться от взятых на себя обязательств", - заявили в МИД.

Касательно технической миссии ЮНЕСКО, которую планируется направить в Азербайджан, азербайджанская сторона с первого дня приветствовала эту миссию, между Азербайджаном и ЮНЕСКО в двустороннем формате обговорены все подготовительные работы для ее осуществления в кратчайшие сроки, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Азербайджанская Республика на протяжении более 20 лет настойчиво обращалась в ЮНЕСКО с различными призывами, направляла многочисленные письма. К сожалению, подобная миссия не была осуществлена, и единственный виновник этого - Армения. ЮНЕСКО, как организация, сама отметила этот факт в своем отчете за 2005 год. ЮНЕСКО, подчеркнув оккупацию Арменией азербайджанских земель, признала, что визиту воспрепятствовала именно Армения.

Что касается миссии ЮНЕСКО в Армению, азербайджанская сторона неоднократно сообщала ЮНЕСКО и международной общественности о фактах уничтожения в Армении культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу. НПО нашей страны недавно представили ЮНЕСКО подробную информацию об этих разрушениях, куда вошли фотографии и другие доказательства.

Мы считаем, что необходимо направить миссию в Армению, для расследования фактов, представленных ЮНЕСКО азербайджанской стороной. Надеемся, что в отличие от прошлой политики препятствования визитам международной миссии на оккупированные территории, на этот раз Армения создаст условия для организации миссии", - говорится в заявлении.