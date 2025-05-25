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Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме

Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме Азербайджан примет участие в конференции по Украине в Риме
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 13:43
Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме

Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в июле этого года в Риме.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, на предстоящей конференции Украине будет выделен крупный пакет помощи для восстановления страны после войны.

"Рад, что такая миролюбивая страна как Азербайджан примет участие в этой конференции. Ожидаем, что выделенные средства действительно помогут нам привести страну в порядок", - сказал Сибига.

Украинский министр также добавил, что в ходе сегодняшних переговоров стороны в том числе обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования. "Очистка территорий от мин является неотъемлемой частью процесса восстановления", - отметил он. 

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Azərbaycanın Roma konfransında iştirak qərarını alqışlayır

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