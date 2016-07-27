Азербайджан приглашен наблюдать за выборами в Госдуму России

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Представители 43 стран будут наблюдать за выборами в Государственную думу России в сентябре. Как cообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", ЦИК России направил соответствующие предложения в 43 страны, в том числе Азербайджан.

Отмечается, что первая группа международных наблюдателей на выборах в Госдуму прибудет в Россию 10 августа. Ко дню голосования – 18 сентября – в Россию приедут еще 420 экспертов от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и наблюдатели из стран СНГ.