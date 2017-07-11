Азербайджан представит в ООН добровольный национальный обзор о выполнении Целей устойчивого развития

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начался Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию. Как сообщает Report, участники мероприятия проведут оценку результатов реализации задач, направленных на ликвидацию нищеты и голода, улучшение здоровья и повышение благополучия населения, обеспечение гендерного равенства, продвижение индустриализации, защиты морей и развитие партнерства.

Как заявил на пресс-конференции заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам У Хунбо, по итогам форума планируется принятие совместной министерской декларации по этому вопросу.

В ходе форума с 17 по 19 июля 44 государства представят добровольные национальные обзоры о выполнении Целей устойчивого развития. В их числе – Азербайджан, Беларусь и Таджикистан.

Политический форум проходит под эгидой Экономического и Социального Совета. У Хунбо сообщил, что среди его участников - более 70 министров из разных стран мира, а также 2400 представителей гражданского сообщества.

Напомним, что 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года были единогласно приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе саммита в сентябре 2015 года.