Сахиба Гафарова: Азербайджан предпринял своевременные шаги для борьбы с COVID-19

"Когда в прошлом году мир подвергся пандемии, Азербайджан, несмотря на военную провокацию Армении и в последствии начавшуюся 44-дневную войну, предпринял серьезные действия для своевременного и адекватного ответа на угрозы, возникшие в результате распрост

"Когда в прошлом году мир подвергся пандемии, Азербайджан, несмотря на военную провокацию Армении и в последствии начавшуюся 44-дневную войну, предпринял серьезные действия для своевременного и адекватного ответа на угрозы, возникшие в результате распространения инфекции".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Гафарова отметила важность и актуальность конференции в свете бушующей пандемии COVID-19, которая сделала необходимость всеобщего охвата услугами здравоохранения, как никогда важной и значимой: "Следует отметить, что сегодня одной из ключевых задач всеобщего охвата услугами здравоохранения является доступность лечения для всех. Считаю, что повышение качества и объема инвестиций в здравоохранение во всех странах, увеличение действий на национальных уровнях ещё больше помогут приблизить мир к достижению этой цели".

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, говоря о здравоохранении в Азербайджане подчеркнула, что система пройдя большой путь развития достигла значительных успехов: "Развитие системы здравоохранения, укрепление материально технической базы, человеческих ресурсов и обновление инфраструктуры в этой сфере всегда находится в центре внимания государства. В результате проводимой руководством страны социальной политики ежегодное увеличение финансирования здравоохранения из государственного бюджета позволяет улучшить деятельность медицинских учреждений и повысить уровень обслуживания в целом".

По словам Гафаровой, за последние восемнадцать лет в стране были реконструированы и отремонтированы более 700 больниц, медицинские учреждения соответствуют самым высоким стандартам, последовательно предпринимаются шаги для улучшения системы здравоохранения и качества медицинских услуг, а также более пяти миллионов человек в Азербайджане ежегодно проходят медицинское обследование за счет государства.

"В настоящее время в целях повышения качества медицинских услуг в стране для обеспечения доступа населения к этим услугам вводится обязательное медицинское страхование и с этой целью в 2016 году было создано государственные агентства по обязательному медицинскому страхованию", - сообщила С.Гафарова.



Гафарова отметила, реализованные Фондом Гейдара Алиева государственные программы в области здравоохранения: "Фонд реализовал множество крупных проектов в области организации ухода и лечения больных сахарным диабетом, талассемией, компании по сдачи крови, улучшение охраны здоровья матери и ребёнка".

В своем выступлении Сахиба Гафарова также рассказала о вкладе Азербайджана во Всемирную организацию здравоохранения: "Азербайджаном был осуществлен финансовый взнос и наряду с этим для поддержки в борьбе с коронавирусом, мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более, чем 30 странам, а также безвозмездно обеспечили несколько стран вакцинами".