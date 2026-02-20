Азербайджан поздравил Словению с 30-летием установления дипотношений
Внешняя политика
- 20 февраля, 2026
- 13:27
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словению с 30-летием установления дипломатических отношений.
Как передает Report, соответствующую публикацию МИД опубликовал в соцсети Х.
"Мы искренне поздравляем народ и правительство Словении с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словенией и вновь подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.
We extend our sincere congratulations to the people and the Government of the Republic of #Slovenia on the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Slovenia, and reaffirm our commitment to further… pic.twitter.com/JUHOXylGnn— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 20, 2026
