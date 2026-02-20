Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан поздравил Словению с 30-летием установления дипотношений

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:27
    Азербайджан поздравил Словению с 30-летием установления дипотношений

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словению с 30-летием установления дипломатических отношений.

    Как передает Report, соответствующую публикацию МИД опубликовал в соцсети Х.

    "Мы искренне поздравляем народ и правительство Словении с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словенией и вновь подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

    Азербайджан Словения дипломатические отношения МИД Азербайджана
    Rəsmi Bakı diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib
    Azerbaijan congratulates Slovenia on anniversary of diplomatic relations
