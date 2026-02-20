Азербайджан поздравил Словению с 30-летием установления дипотношений

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словению с 30-летием установления дипломатических отношений.

Как передает Report, соответствующую публикацию МИД опубликовал в соцсети Х.

"Мы искренне поздравляем народ и правительство Словении с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словенией и вновь подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.