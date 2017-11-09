Азербайджан посетит парламентарий из Таджикистана

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В парламенте Азербайджана (Милли Меджлисе) 10 ноября пройдет торжественное собрание, посвященное Дню президента Таджикистана, а также 25-й годовщине исторической 16-й сессии Верховного Совета этой республики.

Об этом Report сообщили в посольстве Таджикистана в Азербайджане.

Мероприятие проводится при поддержке комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям, а также рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан.

В мероприятии примет участие заместитель председателя нижней палаты парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев, который уже отбыл в Баку.

В мероприятиях ожидается участие и выступление азербайджанских парламентариев.

Организатором мероприятия является посольство Республики Таджикистан в Азербайджане.