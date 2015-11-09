Aзербайджан получил приглашение для участия на конференции по Афганистану

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан получил приглашение для участия на конференции по Афганистану, которая состоится в Пакистане.

Как сообщил Report посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров, конференция состоится 8 декабря в Исламабаде.

По словам посла, руководитель делегации от Азербайджана, которая примет участие на конференции, будет определен в ближайшее время.

Отметим, что приглашение для участия на конференции получили 25 стран региона, включая Индию, с которой у Пакистана имеются напряженные отношения.