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    Aзербайджан получил приглашение для участия на конференции по Афганистану

    Руководитель делегации от Азербайджана, которая примет участие на конференции, будет определен в ближайшее время

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан получил приглашение для участия на конференции по Афганистану, которая состоится в Пакистане.

    Как сообщил Report посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров, конференция состоится 8 декабря в Исламабаде.

    По словам посла, руководитель делегации от Азербайджана, которая примет участие на конференции, будет определен в ближайшее время.

    Отметим, что приглашение для участия на конференции получили 25 стран региона, включая Индию, с которой у Пакистана имеются напряженные отношения.

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