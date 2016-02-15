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    Азербайджан планирует ввести упрощенный визовый режим для граждан Индонезии

    Процессуальные работы в этом направлении уже начаты

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует ввести упрощенный визовый режим для граждан Индонезии.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Индонезии, процессуальные работы в этом направлении уже начаты.

    Согласно информации, в ближайшие два месяца ожидается, что граждане Индонезии смогут получать краткосрочную визу по прибытии в аэропорты Азербайджана.

    Напомним, что недавно Азербайджан ввел упрощенный визовый режим для граждан 10 стран. 

    В октябре прошлого года Индонезия отменила туристические визы для граждан Азербайджана.

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