Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует ввести упрощенный визовый режим для граждан Индонезии.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Индонезии, процессуальные работы в этом направлении уже начаты.

Согласно информации, в ближайшие два месяца ожидается, что граждане Индонезии смогут получать краткосрочную визу по прибытии в аэропорты Азербайджана.

Напомним, что недавно Азербайджан ввел упрощенный визовый режим для граждан 10 стран.

В октябре прошлого года Индонезия отменила туристические визы для граждан Азербайджана.