Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует ввести упрощенный визовый режим для граждан Индонезии.
Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Индонезии, процессуальные работы в этом направлении уже начаты.
Согласно информации, в ближайшие два месяца ожидается, что граждане Индонезии смогут получать краткосрочную визу по прибытии в аэропорты Азербайджана.
Напомним, что недавно Азербайджан ввел упрощенный визовый режим для граждан 10 стран.
В октябре прошлого года Индонезия отменила туристические визы для граждан Азербайджана.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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