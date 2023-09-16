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Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении

Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении Азербайджан в соответствии с положениями Бернской конвенции начал арбитражный процесс против Армении.
Внешняя политика
16 сентября 2023 г. 13:59
Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении

Азербайджан в соответствии с положениями Бернской конвенции начал арбитражный процесс против Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на международной конференции судей "Доступ к правосудию в области экологии" в Чолпон-Ате.

Выступая на конференции Ч.Аскеров дал подробную информацию о проделанной в Азербайджане работе в области охраны окружающей среды, и опыте судебной системы нашей страны в этом направлении.

Ч.Аскеров рассказал, что в настоящий момент Азербайджан применяет концепции "умный город" и "умное село" при восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Это в свою очередь имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды, сказал он.

Представитель Азербайджана также рассказал о причиненном экологическом ущербе в результате 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией. Ч.Аскеров отметил, что расследования этих экологических преступлений продолжаются.

"Азербайджан в соответствии с положениями Бернской конвенции начал арбитражный процесс против Армении за крупномасштабный ущерб окружающей среде", - сказал он.

Ч.Аскеров также рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в соответствии с политикой “зеленой энергии”, реализующейся под руководством президента Ильхама Алиева.

Международная конференция судей "Доступ к правосудию в области экологии" прошла городе Чолпон-Ата в Кыргызстане 14-16 сентября. Организаторами мероприятия выступили Верховный суд и Ассоциация судей Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ermənistana qarşı arbitraj prosesinə başlayıb

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