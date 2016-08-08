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    ​Азербайджан, Иран и Россия создадут рабочие группы в ряде областей

    Тегеран, Москва и Баку также подчеркивают важность дальнейшего облегчения визового режима для граждан трех стран

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Россия, Иран и Азербайджан приняли решение создать рабочие группы в областях, представляющих взаимный интерес.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте декларации, которая, как ожидается, будет принята сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку.

    "Стороны решили создать необходимые рабочие группы в областях, представляющих взаимный интерес", - следует из текста проекта декларации.

    Наряду с этим, страны договорились развивать трехсторонний формат сотрудничества в области бизнеса, культуры и туризма.

    Тегеран, Москва и Баку также подчеркивают важность "дальнейшего облегчения визового режима для граждан" трех стран.

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