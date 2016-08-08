​Азербайджан, Иран и Россия создадут рабочие группы в ряде областей

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Россия, Иран и Азербайджан приняли решение создать рабочие группы в областях, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте декларации, которая, как ожидается, будет принята сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку.

"Стороны решили создать необходимые рабочие группы в областях, представляющих взаимный интерес", - следует из текста проекта декларации.

Наряду с этим, страны договорились развивать трехсторонний формат сотрудничества в области бизнеса, культуры и туризма.

Тегеран, Москва и Баку также подчеркивают важность "дальнейшего облегчения визового режима для граждан" трех стран.